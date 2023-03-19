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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев показал второй результат сезона по отборам и перехватам в матче РПЛ

19 Марта 2023 • 21:58 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев показал второй результат по отборам и перехватам в текущем сезоне РПЛ. Так, за матч против ЦСКА на выезде (0:1) зенитовец сделал семь отборов и шесть перехватов мяча.

Как отмечает статистический портал Opta, только одному игроку в текущем сезоне Премьер-лиги удавалось сделать больше отборов и перехватов за один матч – полузащитнику столичного «Локомотива» Артёму Карпукасу. В августе в матче против подмосковных «Химок» он сделал 11 отборов и четыре перехвата за один матч.

Напомним, что после поражения от ЦСКА питерцы остались на первом месте в РПЛ, но теперь их отрыв от второго места, которое занимает «Ростов», составляет всего семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев Артём Карпукас
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