Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии игроков, которые сейчас числятся в лазарете.

По словам Семака, прошедшего срока недостаточно для восстановления полузащитника Вильмара Барриоса.

«Он работает в индивидуальном режиме, и какое-то время на восстановление ему ещё понадобится, потому что травма достаточно серьёзная», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Семак отметил, что в ближайшем матче против «Урала» может сыграть нападающий Иван Сергеев.

«Эту неделю он тренировался вместе с командой, с ним проблем никаких нет, он уже в обойме игроков, которые смогут принять участие в матче», - заявил рулевой действующих чемпионов России.

Андрей Мостовой, который пропустил несколько матчей из-за простуды, тоже работает с командой.

«Понятно, что и Ваня, и Андрей пропустили какое-то время, и нам нужно будет принять решение по поводу того, насколько они готовы сыграть в следующем матче», - сказал Семак.

Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдёт в субботу, 1 апреля.