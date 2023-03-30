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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените»

30 Марта 2023 • 15:23 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии игроков, которые сейчас числятся в лазарете.

По словам Семака, прошедшего срока недостаточно для восстановления полузащитника Вильмара Барриоса.

«Он работает в индивидуальном режиме, и какое-то время на восстановление ему ещё понадобится, потому что травма достаточно серьёзная», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Семак отметил, что в ближайшем матче против «Урала» может сыграть нападающий Иван Сергеев.

«Эту неделю он тренировался вместе с командой, с ним проблем никаких нет, он уже в обойме игроков, которые смогут принять участие в матче», - заявил рулевой действующих чемпионов России.

Андрей Мостовой, который пропустил несколько матчей из-за простуды, тоже работает с командой.

«Понятно, что и Ваня, и Андрей пропустили какое-то время, и нам нужно будет принять решение по поводу того, насколько они готовы сыграть в следующем матче», - сказал Семак.

Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдёт в субботу, 1 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андрей Мостовой Иван Сергеев Вильмар Барриос
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ЗЕНИТ УРАЛ
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