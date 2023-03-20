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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Есть ли кризис у «Зенита»? Это громко сказано»

20 Марта 2023 • 13:26 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата России, в котором нынешний лидер турнирной таблицы «Зенит» уступил ЦСКА (0:1).

«Есть ли кризис у «Зенита»? Это громко сказано. Некая самоуспокоенность у команды присутствует», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что по ходу прошедшей игры «сине-бело-голубым» было непросто перестраиваться, что говорит о функциональном состоянии команды.

После 20 туров РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая пятый ЦСКА на 13 очков. Отметим, что команда из Санкт-Петербурга является победителем четырёх последних розыгрышей чемпионата России подряд.     

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец
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