Агент Дивеева: «Переговоры по новому контракту пока на той же стадии»

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о продлении контракта с футболистом.

«Переговоры по новому контракту пока на той же стадии», — заявил агент защитника российской национальной команды в интервью изданию«РБ Спорт».

Напомним, что Дивеев провёл свой первый официальный матч с сентября прошлого года, выйдя на замену в полуфинале Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов». Текущий контракт защитника с «армейцами» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.