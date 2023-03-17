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Агент Дивеева: «Переговоры по новому контракту пока на той же стадии»

17 Марта 2023 • 19:18 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.65 X 3.45 2 2.05
19.03 19:30

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о продлении контракта с футболистом.

«Переговоры по новому контракту пока на той же стадии», — заявил агент защитника российской национальной команды в интервью изданию«РБ Спорт».

Напомним, что Дивеев провёл свой первый официальный матч с сентября прошлого года, выйдя на замену в полуфинале Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов». Текущий контракт защитника с «армейцами» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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