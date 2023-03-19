Дивеев – о полученной травме в матче против «Зенита»: пока не знаю, что со мной — завтра будет МРТ

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о травме, полученной в матче 20-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:0), из-за которой он не смог доиграть первый тайм.
Игрок отметил, что пока не знает точно о серьезности повреждения, а завтра будет МРТ.
«Пытался играть дальше, но после любого ускорения или единоборства было больно», - передает слова игрока «Чемпионат».
Напомним, что футболист пропустил бОльшую часть сезона из-за операции после перелома большеберцовой кости.
В текущем сезоне Дивеев принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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