Федотов: «Надеемся, что ничего серьезного, и Дивеев после паузы возобновит игровую деятельность»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий по травме Игоря Дивеева.

- Вы столько лечили Дивеева, что с ним случилось?

- Так бывает, когда длительный простой, какие-то мелкие мышцы, которые не участвуют в повседневной, на них выпадет дополнительная нагрузка. Могут быть не готовы стабилизаторы, может быть, был удар. Где-то мышцы в боку, которая ему не позволила, к сожалению. Мы только-только обретаем с этой непонятной защитой. Хотелось бы, чтобы эта непонятная защита сохраняла свою структуру как можно дольше. Надеемся, что ничего серьезного, и Игорь после паузы возобновит игровую деятельность.