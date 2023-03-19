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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн

19 Марта 2023 • 02:18 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
1 3.70 X 3.50 2 2.13
Через 16 ч. 11 мин.

Главный матч дня в Премьер-лиге - схватка ЦСКА с «Зенитом». Обе команды неплохо выглядят на старте футбольного года, но все же далеки от оптимальной формы. У «армейцев» в активе домашние разгромные победы над «Краснодаром» и «Крыльями». Соперник же громил «Волгу» и «Пари НН», после чего едва не потерял очки с «Химками» и проиграл «Динамо» в Кубке.

Сегодня в фаворитах команда Сергей Семака, к тому же она в последних личных встречах практически всегда побеждает.

С 19:30 игру покажут «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 2 Croatia и Arena Sport 3 Premium Serbia. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Зенита» - букмекера WinLine.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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Ростов Ростов
3.85 3.65 1.98
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Пари НН Пари НН
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