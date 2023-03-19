ЦСКА - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня в Премьер-лиге - схватка ЦСКА с «Зенитом». Обе команды неплохо выглядят на старте футбольного года, но все же далеки от оптимальной формы. У «армейцев» в активе домашние разгромные победы над «Краснодаром» и «Крыльями». Соперник же громил «Волгу» и «Пари НН», после чего едва не потерял очки с «Химками» и проиграл «Динамо» в Кубке.

Сегодня в фаворитах команда Сергей Семака, к тому же она в последних личных встречах практически всегда побеждает.

С 19:30 игру покажут «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 2 Croatia и Arena Sport 3 Premium Serbia. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Зенита» - букмекера WinLine.