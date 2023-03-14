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Малком: «Я поменял очень много вещей в своей жизни»

14 Марта 2023 • 21:41 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
19.03 19:30

Нападающий петербургского «Зенита» Малком рассказал об изменениях в собственном подходе к игровой подготовке.

«Команда всегда поддерживала меня и продолжает это делать, но в этом сезоне, пожалуй, отчётливо стал проявляться результат той работы, которую я провожу за пределами поля. Я ведь поменял очень много вещей в своей жизни — в первую очередь это касается питания», — заявил бразильский форвард, чьи слова цитирует официальный сайт клуба. Малком рассказал, что стал сильнее следить за потреблением сахара и индивидуально работает с физиотерапевтом, что привело к прогрессу в игре.

Нападающий отметил свою готовность прибавлять от матча к матчу. Напомним, что в нынешнем сезоне Малком забил 16 голов при пяти результативных передачах в 19 матчах Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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