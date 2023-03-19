Полузащитник ЦСКА Мендес поделился ожиданиями от матча против «Зенита»

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Чилиец отметил, что это будет очень интересный матч со всех точек зрения. Также он дал понять, что «армейцы» знают, что команда с берегов Невы является мощным и серьезным соперником, но они должны показать, что показывают мощную игру на своём поле.

«И все испытывают серьёзные сложности, когда приезжают к нам в Москву. Как раз эту регулярность нам нужно сохранить», - заявил игрок в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что поединок состоится в Москве сегодня, 19 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.