Масалитин: «Если ЦСКА навяжет свою игру «Зениту», то всё будет в порядке»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии матча 20-го тура РПЛ между «армейцами» и «Зенитом».

«У хозяев не будет шансов, если они будут бояться «Зенит». Если будут навязывать свою игру, то все будет в порядке. Но, к сожалению, в последнее время ЦСКА играет хорошо только в одном из двух таймов», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что «армейцы» могут одержать победу за счет мотивации и самоотдачи.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится завтра, 19 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

После 19 игр «Зенит» (48 очков) лидирует в Российской премьер-лиге, ЦСКА (32 очка) — пятый.