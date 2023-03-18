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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Если ЦСКА навяжет свою игру «Зениту», то всё будет в порядке»

18 Марта 2023 • 19:42 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
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Через 23 ч. 4 мин.

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии матча 20-го тура РПЛ между «армейцами» и «Зенитом».

«У хозяев не будет шансов, если они будут бояться «Зенит». Если будут навязывать свою игру, то все будет в порядке. Но, к сожалению, в последнее время ЦСКА играет хорошо только в одном из двух таймов», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что «армейцы» могут одержать победу за счет мотивации и самоотдачи.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится завтра, 19 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

После 19 игр «Зенит» (48 очков) лидирует в Российской премьер-лиге, ЦСКА (32 очка) — пятый.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Масалитин
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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