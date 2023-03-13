Радимов: «Выпустить Заболотного – отличное решение Федотова»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов перечислил моменты, которые обрадовали его в прошедшем туре РПЛ. Одним из таких стал выход Антона Заболотного на поле в матче ЦСКА против «Крыльев Советов» (4:0). Впоследствии эта замена принесла «армейцам» один из голов в минувшей встрече.

«Результат ЦСКА принёс необычный ход тренера Владимира Федотова. Он посадил Хорхе Карраскаля на скамейку и выпустил Антона Заболотного. После этого ЦСКА стал играть в два чистых форварда», - пишет Радимов в своём Telegram-канале.

Как добавил экс-игрок, именно Заболотный, которого принято нещадно критиковать, стал героем матча — сам забил, а также помог забить и Фёдору Чалову.

«Да и в целом много пользы и остроты создал, это было отличное решение тренера», - заключил Радимов.

Напомним, вчерашним голом в ворота «Крыльев» Заболотный прервал свою голевую засуху в официальных матчах – она длилась с 2021 года.