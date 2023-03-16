Названы страны, в которых Кузяев, вероятнее всего, продолжит карьеру

В окружении российского полузащитника «Зенита» Далера Кузяева назвали европейские страны, в которых россиянин сможет продолжить карьеру. Судя по всему, футболист настроен на уход из питерского клуба – его контракт с «сине-бело-голубыми» заканчивается в конце текущего сезона, а новый не подписан.

По информации портала Metaratings, 30-летний игрок вряд ли перейдёт в клубы из топ-5 лиг Европы из-за двух причин – негласная рекомендация для клубов чемпионатов не ввязываться в дела с россиянами и возраст.

«Варианты с переходом Кузяева в чемпионаты Турции, Бельгии, Австрии или Португалии более реалистичны», - отмечает портал.