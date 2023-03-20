Масалитин: В матче с «Зенитом» футбольный бог был на стороне ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался после победы «армейцев» над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Очень хорошо, что выиграли. И интрига все-таки какая-то сохранилась. «Зенит» явно своих лучших качеств не продемонстрировал. Ну а ЦСКА надо поздравить с победой. На морально-волевых дотерпел. И футбольный бог сегодня был на стороне «армейцев», — цитирует Масалитина Rusfootball.

После 20 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 очков. «Зенит» сохранил за собой первую строчку, в копилке команды 48 баллов.

