Мендес: «Мне очень грустно, что мы не можем играть при полных трибунах»

Полузащитник столичного ЦСКА Виктор Мендес высказался о системе Fan ID, действующей на всех матчах Российской премьер-лиги.

«Мне очень грустно, что мы не можем играть при полных трибунах. Болельщики делают футбольный спектакль ещё более привлекательным. Я прекрасно знаю, что наши уважаемые болельщики ездят на все матчи, чтобы поддержать нас — они всё время с нами», — заявил хавбек «армейцев» в интервью «Чемпионату». Мендес также рассказал, что желает как можно более быстрого решения всех проблем, чтобы болельщики смогли вернуться на трибуны.

Напомним, что с 2023 года система Fan ID начала действовать на стадионах всех команд Российской премьер-лиги, что привело к падению посещаемости игр чемпионата.