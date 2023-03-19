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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мендес: «Мне очень грустно, что мы не можем играть при полных трибунах»

19 Марта 2023 • 17:25 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
1 3.60 X 3.45 2 2.20
Через 1 ч. 41 мин.

Полузащитник столичного ЦСКА Виктор Мендес высказался о системе Fan ID, действующей на всех матчах Российской премьер-лиги.

«Мне очень грустно, что мы не можем играть при полных трибунах. Болельщики делают футбольный спектакль ещё более привлекательным. Я прекрасно знаю, что наши уважаемые болельщики ездят на все матчи, чтобы поддержать нас — они всё время с нами», — заявил хавбек «армейцев» в интервью «Чемпионату». Мендес также рассказал, что желает как можно более быстрого решения всех проблем, чтобы болельщики смогли вернуться на трибуны.

Напомним, что с 2023 года система Fan ID начала действовать на стадионах всех команд Российской премьер-лиги, что привело к падению посещаемости игр чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва fan id Виктор Мендес
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