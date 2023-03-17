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«У Заболотного нет выдающихся качеств» — Быстров

17 Марта 2023 • 21:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.65 X 3.50 2 2.05
19.03 19:30

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре форварда ЦСКА Антона Заболотного.

«Заболотный играет на своих сильных качествах. Это побороться вверху, побежать до конца, протаранить. У него нет выдающихся качеств, но благодаря своей работе он находится в команде», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и сделал три ассиста. Контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Быстров Антон Заболотный
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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