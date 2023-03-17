«У Заболотного нет выдающихся качеств» — Быстров

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре форварда ЦСКА Антона Заболотного.

«Заболотный играет на своих сильных качествах. Это побороться вверху, побежать до конца, протаранить. У него нет выдающихся качеств, но благодаря своей работе он находится в команде», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и сделал три ассиста. Контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.