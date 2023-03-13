Мостовой не верит, что Кузяев уедет в Европу

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переезде полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в чемпионат Португалии или Франции.

«Думаю, вряд ли переход возможен. Летом заканчивается контракт? Поэтому им и интересуется. Это всегда так. Почему вряд ли перейдет? А зачем ему это? Ты играешь в Питере, в «Зените», и уже много лет там. На три-четыре года продлеваешь контракт, спокойно закуриваешь сигару и отдыхаешь (смеется)», — цитирует Мостового «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, уход Кузяева несильно ослабит «Зенит», у команды большая скамейка, плюс ко всему «сине-бело-голубые» в любой момент могут приобрести футболиста на замену.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 23 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять голевых передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кузяева в 10 миллионов евро.