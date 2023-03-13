Медицинский штаб столичного ЦСКА пытается всеми силами подготовить защитника и одного из лидеров клуба Игоря Дивеева к матчу с «Зенитом» в рамках РПЛ. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Поэтому у болельщиков «армейцев» есть надежда наконец-то увидеть своего защитника в центре обороны в важном матче против лидеров Премьер-лиги.

Напомним, что Дивеев получил тяжёлую травму голеностопа ещё в сентябре прошлого года в московском дерби против «Торпедо» (0:1). После, уже во время зимних сборов казалось, что защитник восстановился и готов играть. Но пришла ещё одна травма, из-за неё россиянин до сих пор не выходил на поле в официальных матчах ЦСКА в 2023 году.

Игра ЦСКА и «Зенита» в рамках 20 тура РПЛ пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 19 марта в 19:30. В прошедшем туре ЦСКА, напомним, разгромил дома самарские «Крылья Советов» (4:0).