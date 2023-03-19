Веденеев: «Вылет из Кубка России должен пойти «Зениту» на пользу»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев считает, что питерцы, несмотря на недавний вылет из Кубка России, всё равно остаются фаворитом в грядущей игре 20 тура РПЛ против ЦСКА.

«Вылет от «Динамо» должен пойти им на пользу. Состав питерцев будет сильнее: выйдут на поле те, кто не играл в Кубке. Например, Малком. На сегодняшний день «Зенит» сильнее ЦСКА, у которого не всё стабильно», - цитирует Веденеева «Чемпионат».

Матч ЦСКА и «Зенита» на «ВЭБ Арене» завершит 20 тур РПЛ. Питерцы возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги с 48 очками и могут увеличить отрыв от «Спартака до 11 очков. ЦСКА идёт на пятом месте, имея в активе 32 очка.