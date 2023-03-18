Бышовец — о матче ЦСКА – «Зенит»: «Предсказать результат очень сложно»

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался в преддверии матча 20-го тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит».

«Предсказать результат очень сложно. В атаке обе команды преуспели в этом сезоне. Думаю, оба коллектива будут достаточно мотивированы и активны», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

По мнению эксперта, все может зависеть от одного случайного эпизода, как это произошло во встрече между «Зенитом» и «Динамо».

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет завтра, 19 марта. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в РПЛ, набрав 48 очков. «Армейцы» идут на пятой строчке, имея в активе 32 балла.