Червиченко — об игре «Зенита»: «Пока чемпион неубедителен»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре «Зенита» во второй части сезона.

«Самим фактом вылета «Зенита» из Кубка удивлен, а по игре — не очень. Проблема «Зенита» в том, что, когда во второй части чемпионата надо добирать, они оказываются в какой-то яме. Пока чемпион неубедителен», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Функционер считает, что «сине-бело-голубые» оказались не готовы к возобновлению чемпионата, команда показала сомнительный футбол в матчах с «Волгой» и «Динамо», а с «Химками» удалось отскочить в самой концовке.

19 марта «Зенит» сыграет с ЦСКА в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.