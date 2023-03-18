Бушманов: «Чемпионская гонка раздута, отрыв «Зенита» от «Спартака» изначально был большой»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о поражении «красно-белых» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«У «Спартака» сегодня ничего не получилось. В обороне сыграли плохо, много невынужденных ошибок допустили. В атаке у «красно-белых» были моменты, которые можно и нужно было забивать», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Также специалист выразил мнение, что чемпионская интрига раздута, так как очковое преимущество лидирующего «Зенита» над вторым «Спартаком» изначально было очень весомым.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт завтра, 19 марта, против ЦСКА. Если петербуржцы сумеют одержать победу, их отрыв от «красно-белых» увеличится до 11 очков.