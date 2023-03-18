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Бушманов: «Чемпионская гонка раздута, отрыв «Зенита» от «Спартака» изначально был большой»

18 Марта 2023 • 15:43 Комментировать (2)
Оренбург
2:0
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о поражении «красно-белых» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«У «Спартака» сегодня ничего не получилось. В обороне сыграли плохо, много невынужденных ошибок допустили. В атаке у «красно-белых» были моменты, которые можно и нужно было забивать», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Также специалист выразил мнение, что чемпионская интрига раздута, так как очковое преимущество лидирующего «Зенита» над вторым «Спартаком» изначально было очень весомым.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт завтра, 19 марта, против ЦСКА. Если петербуржцы сумеют одержать победу, их отрыв от «красно-белых» увеличится до 11 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Бушманов
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Комментарии (2)
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TEREX
18 Марта 2023 в 15:57
оренбург отработал газпромовские премиальные..)) достойно щёлкнули хрюноф па питаку..))
ингерман
18 Марта 2023 в 16:24
ай бро харошыя квартальные ждуц поцанов.. )))
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