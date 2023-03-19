​На матче ЦСКА – «Зенит» произошёл сбой Fan ID – фанаты не могут попасть на стадион

В воскресенье вечером в главном матче 20-го тура Российской премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Зенит». Перед игрой на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве произошёл сбой системы Fan ID. Это привело к тому, что некоторые болельщики и журналисты не могут пройти на стадион. Об этом с места событий сообщает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Следить за игрой между ЦСКА и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Добавим, что «Зенит» на текущий момент уверенно лидирует в Премьер-лиге, а ЦСКА занимает только пятое место.