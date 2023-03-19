Алдонин: «Трудовая победа ЦСКА»

Ожидания Евгения Алдонина оправдались - его бывший клуб, московский ЦСКА, в двадцатом туре российского чемпионата сумел обыграть питерский «Зенит». Алдонин, в прошлом выступавший за сборную России, прокомментировал итоги игры.

- Очень непростая, сложная и трудовая победа ЦСКА. На сегодняшний день положение команды выглядит немного сложно, но шаг вперед к тройке лидеров ЦСКА сегодня сделал, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре московскому ЦСКА предстоит сразиться в Воронеже с местным «Факелом», который крупно обыграл накануне «Сочи».