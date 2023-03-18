В воскресенье вечером ЦСКА проведёт домашний матч против «Зенита» в рамках 20-го тура чемпионата России. Фанаты московской команды в субботу пришли на открытую тренировку, где напутствовали игроков на принципиальное противостояние.

На текущий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками в кармане. ЦСКА располагается на пятой позиции, сумев раздобыть 32 балла. Как известно, «сине-бело-голубые» завоёвывали чемпионский титул в каждом из четырёх последних сезонов.

Матч ЦСКА – «Зенит» стартует 19 марта в 19:30 по московскому времени.