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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Зенит» не наиграл даже на ничью»

19 Марта 2023 • 22:08 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал подопечных Сергея Семака за сегодняшнюю игру против ЦСКА. Напомним, несколько минут назад «армейцы» с минимальным счётом победили на «ВЭБ Арене» питерский клуб – 1:0.

«Зенит» — чемпион России, флагман. Он не должен бояться ЦСКА, тем более такой, какой он есть сейчас. Не важно, как складывается первый тайм, но тренерский штаб «Зенита» укрепил оборону еще одним центральным защитником, тем самым сделав ошибку», - сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что после первого тайма в прошедшей игре в центр обороны питерцев вышел ещё один центральный защитник Дмитрий Чистяков.

«ЦСКА полностью заслужил победу, а «Зенит» не наиграл даже на ничью», - заключил Быстров.

Теперь отрыв «Зенита» от второго места в РПЛ составляет семь очков. У питерцев 48 баллов, у ближайшего преследователя в виде «Ростова» - 41.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Быстров
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Комментарии (2)
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ингерман
19 Марта 2023 в 22:19
ай как же рожа этава иудушке в студии ужо дастала.. )))
TEREX
19 Марта 2023 в 22:10
ну вофка знаит..)) вофка плавал..))
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