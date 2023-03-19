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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заболотный и Чалов – в атаке ЦСКА на матч с «Зенитом»

19 Марта 2023 • 18:17 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
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Через 0 ч. -1 мин.

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Зенит». Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Медина, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов. 

Сергей Карасёв даст свисток о начале матча ЦСКА – «Зенит» в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.  

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ЦСКА Москва
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