Заболотный и Чалов – в атаке ЦСКА на матч с «Зенитом»

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Зенит». Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Медина, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Сергей Карасёв даст свисток о начале матча ЦСКА – «Зенит» в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.