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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Следующая игра у ЦСКА с «Зенитом», здесь уже волнительно»

15 Марта 2023 • 22:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
19.03 19:30

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после матча 1/2 финала Кубка России между «армейцами» и «Крыльями Советов» (2:2).

«Ну, слава богу, хоть 2:2 сыграли. Но все-таки мы много пропускаем. Два мяча пропускать от такой команды... Так, конечно, никуда не годится. Следующая игра с «Зенитом» в чемпионате. Так что здесь уже, конечно, волнительно», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт заявил, что нападающие ЦСКА создавали определенное напряжение, но яркой игры не было.

В предстоящем матче РПЛ «армейцы» встретятся с «Зенитом», поединок состоится 19 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Владимир Пономарёв
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