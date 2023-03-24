​Федотов рассказал, чем коварна победа над «Зенитом»

В последнем матче Премьер-лиги перед мартовской паузой на матчи национальных сборных ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 1:0. Главный тренер московской команды Владимир Федотов рассказал, чем коварна эта победа. Специалист считает, что после таких результатов есть риск столкнуться с самоуверенностью.

«Обыграть «Зенит» при своих болельщиках очень ценно в плане психологии, уверенности. Самое главное, чтобы это не переросло в самоуверенность. Чтобы победа не привела к мысли, мол, мы обыграли «Зенит», а дальше хоть трава не расти. Наоборот, этот успех показывает, что команде нужно двигаться вперед, снова трудиться, не покладая рук», - сказал Федотов, чьи слова приводит Bobsoccer.

После двадцати сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в воскресенье, 2 апреля. В этот день московские «армейцы» будут играть на выезде против воронежского «Факела». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.