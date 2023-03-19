Наставник ЦСКА объяснил, почему Карраскаль перестал попадать в стартовый состав

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль перестал попадать в стартовый состав.

Наставник отметил, что главной причиной является конкуренция, другие игроки не дают ему возможности попасть в стартовый состав, ему нужно трудиться, чтобы отвоевать своё место.

«Сегодня вышел Мухин. Максим с навыками хороший игры в обороне, отбором. Планировали, что он грамотно будет закрывать свою зону», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

После зимних сборов Карраскаль за два матча в РПЛ провел на поле всего 90 минут, а в игре против «Зенита» (1:0) так и не вступил в игру.