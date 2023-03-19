«Зенит» объявил состав на битву с ЦСКА

В главном матче 20-го тура Премьер-лиги России будут сражаться ЦСКА и «Зенит». Рулевой питерской команды Сергей Семак решил доверить место в стартовом составе следующим исполнителям:

Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции. Не пропустите!

Добавим, что случае победы над ЦСКА в Москве лидирующий «Зенит» увеличит отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-лиге до 10 зачётных баллов.