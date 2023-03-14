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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николай Орлов дал бы российское гражданство только Вагнеру Лаву и Данни эксклюзив

14 Марта 2023 • 16:10 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Бывший нападающий «Зенита» Николай Орлов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает правильной натурализацию лидеров «Зенита» и «Спартака».

- Если гражданство России будут давать футболистам, которые, действительно, этого заслуживают, то не имею никаких возражений. Но это надо делать в отношении тех, кто действительно помог чего-то достичь или выиграть. Вот, Вагнер Лав - легенда ЦСКА. Человек, помимо того, что много лет жил и играл в России, побил много рекордов в РПЛ, еще и помог выиграть Кубок УЕФА российскому клубу. Или Мигель Данни, который своим голом принес Суперкубок Европы другому российскому клубу, «Зениту». Эти люди добились высоких достижений в спорте и помогли их достичь российским клубам. Но за что дали гражданство Малкому и Клаудиньо? Каких достижений они добились? То, что выигрывают год за годом чемпионат России, уровень которого давно упал? И это весомое достижение в спорте? А за что давать по такому же критерию гражданство Промесу? Да, он забил 100 голов за «Спартак» в РПЛ? Но какая польза от этого российскому футболу и спорту?

Напомним, что полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу могут дать российское гражданство вслед за представителями «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Клаудиньо Малком Филипе Квинси Промес Николай Орлов
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