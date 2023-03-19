Червиченко поделился прогнозом на матч ЦСКА и «Зенита»

Экс-руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился прогнозом на предстоящий матч ЦСКА и «Зенита».

«Согласен, что ЦСКА дома в этом сезоне играет хорошо. «Зенит» какой-то размякший. Если «армейцы» будут убедительны, вполне возможно, что они смогут обыграть «Зенит» или сыграть вничью», — заявил бывший президент «красно-белых» в интервью «Чемпионату». Червиченко считает, что интрига в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги убита вне зависимости от результата предстоящей игры, поскольку «Спартак» уже не готов гнаться за «сине-бело-голубыми» и морально, и по спортивным показателям.

Напомним, что ЦСКА примет «Зенит» во главной встрече 20-го тура чемпионата России. Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на семь очков.