Веденеев: «После зимы «Зенит» выглядит менее убедительно»

Бывший зенитовец Сергей Веденеев полагает, что после зимний паузы петербургский «Зенит» в своей игре выглядит менее убедительно, чем до неё.

«После паузы «Зенит» выглядит менее убедительно. И это очень странно. Казалось бы: прошли сборы: был хороший перерыв, все отработали, живы-здоровы — и «Зенит» должен был «нестись на крыльях», - цитирует Веденеева «Чемпионат».

Напомним, что после зимних сборов подопечные Сергея Семака сыграли четыре официальных матча. Разгромили в Кубке России ульяновскую «Волгу» (3:0), но в четвертьфинале Пути регионов проиграли «Динамо» в серии пенальти.

В РПЛ сначала команда Семака разгромила «Пари НН» (3:0), но неделю назад одержала не слишком убедительную победу над аутсайдером лиги – «Химками» (3:2).

«Такое ощущение, будто физически команда просела. Я связываю это с отсутствием мотивации у иностранцев, а конкретнее – отсутствием «Зенита» в Лиге чемпионов», - добавил Веденеев.

Вечером 19 марта зенитовцы сыграют на «ВЭБ Арене» в Москве против ЦСКА.