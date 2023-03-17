​Семак рассказал, чем опасен ЦСКА

В воскресенье в Российской премьер-лиге пройдёт матч между ЦСКА и «Зенитом». Рулевой питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, чем опасны московские «армейцы».

«Контратаками. Против нас многие так играют - стараются переходить в быстрые контратаки после потери мяча. Плюс, команда неплохо обороняется, после нас они на втором месте по количеству допущенных моментов у своих ворот», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Продолжая свою мысль, Семак назвал ЦСКА одним из лидеров российского футбола. По мнению наставника «сине-бело-голубых», игра получится интересной.

Матч ЦСКА – «Зенит» стартует 19 марта в 19:30 по московскому времени.