Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что поле на «ВЭБ Арене» помогло ЦСКА одержать победу над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Абсолютно не удивила победа ЦСКА. Я ещё и вчера говорил, о том, что «Спартак» уступил «Оренбургу», и теперь начнётся. Подождите, «Зенит» тоже может не выиграть у ЦСКА, он даже проиграл. Меня не удивило.

Я увидел поле сегодняшнее, это сыграло на руку ЦСКА, запредельный настрой, боевитость, характер. Этого как раз не хватило «Зениту». Было видно по первому тайму, что они неприятно себя чувствовали. Прямой пример – Клаудиньо. Ужас просто, не увидел его на поле. Малком ещё пытался, в конце встречи только он мог так вырезать на Сутормина», — сказал Мостовой.