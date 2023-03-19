Федотов – о Fan ID: «Надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать эту преграду»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об атмосфере на матче 20-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (1:0).

Специалист отметил, что если бы не было Fan ID, то был бы полный стадион, ведь он уже не раз говорил, что этот закон является тормозом в развитии российского футбола, ведь эта игра для болельщиков.

«Надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь уже дело за компетентными людьми, которые этим занимаются», - заявил наставник журналистам.

Напомним, что пропускная система с нового календарного года начала действовать на всех стадионах РПЛ.