Масалитин: «Игру Карраскаля в ЦСКА оцениваю на троечку»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру полузащитника «армейцев» Хорхе Карраскаля.

«Игру Карраскаля в ЦСКА оцениваю на троечку, и то с большой натяжечкой. Он провел пять-шесть хороших игр — это совсем мало. Посмотрите на Промеса и Малкома — они в одиночку решают судьбу матча. Хочется, чтобы Карраскаль так же играл в ЦСКА», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний колумбиец принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал в свой актив шесть результативных передач.

После 19 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 32 очка.