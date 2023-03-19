Мойзес высказался о том, что «Зенит» уже выиграл РПЛ: это мнение журналистов

Бразильский защитник Мойзес высказался о том, что многие уже считает «Зенит» победителем нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что это лишь мнение журналистов.

«Мы его уважаем, но давайте идти от игры к игре. Мы выиграли. Сейчас отдохнём, потренируемся и будем думать о других матчах», - заявил Мойзес журналистам после прошедшей игры против команды с берегов Невы (1:0).



Команда с берегов Невы после 20 туров лидирует в турнирной таблице, опережая «Ростов» на семь очков, ЦСКА же занимает пятое место, имея в своем активе 35 баллов, и отстаёт на 13 очков.