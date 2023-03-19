Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что в первом тайме его команда сыграла плохо, и много ошибалась в простых передачах, но второй половине сыграли лучше, а судьбу встречи решил рикошет.

«Чтобы набирать очки, нужно забивать. Замена Чистякова себя оправдала. Единственный мяч, который мы пропустили был после рикошета», - приводит слова наставника «Чемпионат».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, за десять туров до конца первенства команда с берегов Дона опережает «Ростов» на семь очков.

