Петржела: «О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

Чешский специалист считает, что и до этой неудачи «красно-белых» было понятно, что догнать «Зенит» в турнирной таблице им не удастся.

«Матч «Спартака» с «Оренбургом» ничего не изменил для «Зенита» — и так было понятно, что никто не догонит петербуржцев. О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После поражения «Спартака» нынешний лидер чемпионата России «Зенит» имеет возможность увеличить отрыв от своего ближайшего преследователя до 11 очков, если петербуржцам удастся обыграть ЦСКА. Матч с «армейцами» «сине-бело-голубые» проведут завтра, 19 марта. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.