Кобелев: «В матче с ЦСКА «Зенит» вышел расслабленным»

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, в прошедшей встрече ЦСКА ничем не удивил, однако «Зенит» вышел на поле расслабленным и действовал флегматично.

«У «армейцев» было» больше желания, особенно в первом тайме. Лидеры атаки сегодня выглядели невзрачно — как Малком, так и Клаудиньо. Оживились только после пропущенного гола, но додавить не получилось», — цитирует Кобелева RT.

Несмотря на поражение, «Зенит» продолжил уверенно возглавлять турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на семь очков. ЦСКА занимает пятую строчку, имея в своём активе 35 набранных баллов.