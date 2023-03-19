Шнуров поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»

Известный исполнитель Сергей Шнуров поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и питерским «Зенитом».

Певец отметил, что хотел бы, что столичный клуб оказал сопротивление, хотя он является болельщиком команды с берегов Невы.

«Как отношусь к российскому гражданству Малкома и Клаудиньо? Ради бога. Хотел бы видеть их в сборной России? Я не против», - заявил Шнуров в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Поединок начнется в Москве на «ВЭБ Арене» в 19:30.

«Зенит» в настоящий момент располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Ростов» на семь очков, ЦСКА же занимает пятую позицию.