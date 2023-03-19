Мойзес: «Хотелось бы поздравить наших болельщиков»

В центральном матче двадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА сумел подставить подножку «Зениту», обыграв питерцев с минимальным превосходством. После игры своим мнением о прошедшей встрече поделился защитник московского клуба Мойзес.

- Почти пять лет не могли выиграть у этой команды. Все очень хорошо потрудились. Хотелось бы поздравить наших болельщиков, которые вчера пришли к нам на тренировку, - цитирует слова Мойзеса «Спорт-Экспресс».

В следующем туре московскому клубу предстоит выезд в Воронеж, на встречу с местным «Факелом», она намечена на второе апреля.