​На матче ЦСКА – «Зенит» ожидается 10 тысяч фанатов

Главный матч 20-го тура Премьер-лиги России пройдёт в воскресенье вечером – ЦСКА будет принимать «Зенит». На трибунах «ВЭБ Арены» ожидается около 10 тысяч зрителей. Об этом рассказывает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Стоит сказать, что в последнее время на матчах чемпионата России наблюдается низкая посещаемость. Связано это с внедрением системы Fan ID – чтобы купить билет на футбол, человек должен иметь паспорт болельщика.

Матч ЦСКА – «Зенит» стартует 19 марта в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.