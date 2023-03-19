«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ» — Алексей Попов

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«У «Зенита» нет конкурентов в чемпионате. Надо просто это признать. Они сами себе конкуренты, поэтому упустить золото петербуржцы могут только из-за своих собственных ошибок», — цитирует Попова Betonmobile.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 набранных очков за 19 игр. На второй строчке идет «Спартак», у которого на счету 40 баллов после 20 матчей. Замыкает тройку «Ростов» (38 очков за 19 встреч).

Напомним, после 20-го тура РПЛ уйдет на паузу из-за матчей сборных.