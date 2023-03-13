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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мишкич: «Ловрен был сильнейшим защитником РПЛ, но «Зенит» сможет его заменить»

13 Марта 2023 • 09:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
19.03 19:30

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич поделился мнением о своём соотечественнике Деяне Ловрене, который в январе этого года покинул «Зенит» и перебрался во французский «Лион».

По мнению Мишкича, несмотря на то, что хорватский футболист был сильнейшим защитником чемпионата России, «Зенит» легко сможет его заменить.

«Про Деяна могу сказать исключительно хорошее не только как о футболисте, но и о человеке. Для кого-то его уход стал бы потерей, но для «Зенита» заменить такого футболиста, как Ловрен, не составит никаких проблем», — цитирует Мишкича Sport24.

В общей сложности за три неполных сезона Ловрен провёл в составе «сине-бело-голубых» 63 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Напомним, что помимо «Зенита» и «Лиона», 33-летний Ловрен ранее также представлял «Ливерпуль», в футболке которого выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов.    

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Деян Ловрен Даниэль Мишкич
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