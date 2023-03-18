Чепчугов рассказал, за счёт чего ЦСКА может победить «Зенит»

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, как необходимо сыграть «армейцам» в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» для того, чтобы одержать победу.

Чепчугов отметил, что успех ЦСКА в предстоящей встрече возможен, но для этого московской команде необходимо сыграть сбалансированно, как в атаке, так и в обороне.

«Создание командных блоков на участках и предельная дисциплина помогут преодолеть атакующие действия «Зенита». В центральном матче победит тот, кто будет сплочён духовно», — цитирует Чепчугова Sport24.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра, 19 марта. Начало — в 19:30 по московскому времени.

После 19 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая пятый ЦСКА на 16 очков.