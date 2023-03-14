Малком: «Я сразу начал ощущать себя в Санкт-Петербурге как дома»

Лидер петербургского «Зенита» Малком высказался о жизни в Северной столице.

«Я сразу же начал ощущать себя в Петербурге как дома — клуб окружил нас заботой, за что ему огромное спасибо, и все эти годы, куда бы я ни отправился, мне встречались только радушные и отзывчивые люди», — заявил бразильско-российский нападающий, чьи слова приводит официальный сайт клуба. Малком рассказал, что в городе есть всё необходимое для него и его девушки, также отметив, что давно ощущает себя местным жителем, хорошо понимая русский язык.

Напомним, что недавно Малком и Клаудиньо получили гражданство Российской Федерации. В футболке «сине-бело-голубых» форвард выступает с 2019 года.