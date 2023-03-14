Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Я сразу начал ощущать себя в Санкт-Петербурге как дома»

14 Марта 2023 • 21:33 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
...
Зенит
19.03 19:30

Лидер петербургского «Зенита» Малком высказался о жизни в Северной столице.

«Я сразу же начал ощущать себя в Петербурге как дома — клуб окружил нас заботой, за что ему огромное спасибо, и все эти годы, куда бы я ни отправился, мне встречались только радушные и отзывчивые люди», — заявил бразильско-российский нападающий, чьи слова приводит официальный сайт клуба. Малком рассказал, что в городе есть всё необходимое для него и его девушки, также отметив, что давно ощущает себя местным жителем, хорошо понимая русский язык.

Напомним, что недавно Малком и Клаудиньо получили гражданство Российской Федерации. В футболке «сине-бело-голубых» форвард выступает с 2019 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Санкт-Петербург Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
14 Марта 2023 в 22:10
ай здит как троцкый.. А-ха-ха-ха! )))
Roni06
14 Марта 2023 в 22:01
Малком: «Я сразу начал ощущать себя в Санкт-Петербурге как дома» Когда получил первую зарплату))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
22:15 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Для нас каждый матч тяжелый»
22:12 · Россия. Премьер-лига
«Урал» Ганчаренко не проигрывает 16 официальных матчей подряд
21:53 · Кубок России
Канчельскис: «Как можно было не заметить, что Баринов не мог играть?»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Фигурист Траньков: «Не понимаю, для чего нужен этот паспорт болельщика»
21:46 · Кубок России
Баринов: «Если мы проиграли, значит, Дзюбы нам не хватило»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Я поменял очень много вещей в своей жизни»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, почему болеет за «Спартак»
21:37 · Кубок России
«Спартак» пропустил после дальнего удара Железнова, счёт сравнялся
21:34 · Кубок России
​«Зенит» - «Динамо»: прогноз на матч Кубка России – 15 марта 2023
21:33 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Я сразу начал ощущать себя в Санкт-Петербурге как дома» 2
21:25 · Кубок России
«Акрон» не будет подавать протест из-за инцидента с Бариновым
21:20 · Кубок России
Игорь Федотов: «Карасёв ошибся, не поставив пенальти в ворота «Урала»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Лодыгин: «Если бы прямо сейчас мне предстояло поехать в Россию — без проблем»
21:06 · Кубок России
Худяков: «Во втором тайме мы взяли инициативу в руки»
20:59 · Кубок России
«Ахмат» - «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России – 15 марта 2023
Все новости
Рекомендуем