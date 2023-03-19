Михаил Кержаков: «Проиграли абсолютно по делу»

Питерский «Зенит» потерпел поражение в матче двадцатого тура российского чемпионата, лидера с минимальным счетом огорчил московский ЦСКА. Голкипер питерского клуба Михаил Кержаков считает, что его команда потерпела поражение совершенно заслуженно.

- Проиграли абсолютно по делу. Мы не наиграли на победу, но мне кажется, что на первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи, - цитирует слова Кержакова официальный сайт питерского клуба.

Напомним, что питерцы выиграли три последних чемпионата России, а в следующем туре им предстоит сразиться с «Уралом» Виктора Ганчаренко.