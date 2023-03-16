Агент: «Не думаю, что Иван Куарезма вернется летом в «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, представитель бывшего голкипера петербургского «Зенита» Ивана Куарезмы, оценил возможность возвращения игрока в Россию.

«Не думаю, что Иван вернется летом в «Зенит». Но если бы он был в команде, можете не сомневаться, он бы потащил пенальти от «Динамо», — заявил агент бразильского вратаря в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в составе «сине-бело-голубых» Иван Куарезма провёл четыре матча в рамках Кубка России. С начала нынешнего года вратарь выступает за местный клуб «Васко да Гама» на правах аренды из «Коринтианса».